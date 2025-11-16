Última fecha del Torneo CLausura: se define la clasificación a octavos y a las copas

Comienzan a definirse los clasificados a los octavos de final y los cruces que podrían darse en la instancia de eliminación directa del torneo Clausura de la Primera División de Argentina. En el día de ayer se consumaron los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, siendo Aldosivi uno de los salvados por dar vuelta su partido justamente contra el Santo Sanjuanino.



En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (59) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 por esa vía y resta por conocer al tercer integrante del listado que disputará el Repechaje con Argentinos Juniors (54) y River Plate (52) como candidatos para ocupar ese lugar. Cabe destacar que si salen campeones el Canalla o el Xeneize, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

River visita a Vélez en Liniers e Instituto recibe a Talleres a las 17 hs. Por su lado, Boca recibe a Tigre, Argentinos juega con Estudiantes en la Plata, Newells juega con Racing y Central Córdoba se enfrenta a Banfield, todos en simultáneo a las 20:15 hs.

