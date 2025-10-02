River y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina

El partido se jugará en la cancha de Rosario Central, con hinchada de ambos equipos.

Racing y River protagonizarán este jueves un partido que puede marcar un quiebre en la temporada de ambos, ya que se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 18:00 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TyC Sports.

El presente de los dos equipos llega marcado por altibajos. La “Academia” de Gustavo Costas, que viene de disputar una dura seguidilla de cinco partidos en 16 días, atraviesa un desgaste físico importante y no contará con piezas clave como Juan Nardoni (desgarrado) y Matías Zaracho, quien arrastra una molestia muscular.

Por su parte, el River de Marcelo Gallardo vive un presente crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el Monumental tras la caída ante el “Malevo”.