Multarán autos que circulen sin patente

Las multas irían hasta los $800 mil pesos según lo confirmó el Gobierno Nacional para aquellos vehículos que circulen sin las chapas metálicas fuera del período de tiempo de vigencia convencional de las patentes provisorias de papel.

Con la normalización en la entrega de patentes para autos 0km, circular sin la chapa correspondiente puede implicar sanciones de hasta $800.000.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación confirmaron que tanto los conductores como las fuerzas de seguridad pueden verificar si la patente ya está disponible para retirar a través del sitio oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor: www.dnrpa.gov.ar/registros_seccionales/consulta_disponibilidad_chapas

El plazo máximo de vigencia de las patentes provisorias de papel es de 60 días desde la fecha de emisión del documento, que debe estar colocado de manera visible en el parabrisas y en el vidrio trasero en los casos que exista en el vehículo. A partir de esos 60 días, el automotor quedará en infracción si no tiene colocadas las patentes metálicas oficiales.

Este año el Gobierno nacional decidió que la Casa de la Moneda dejara de ser el productor de chapas patente, y tras evaluar distintas opciones se decidió que Tonnjes Sudamericana quedara como el nuevo proveedor.