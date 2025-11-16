Femicidio de Cecilia Strzyzowski: condena para todo el clan Sena

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrido en junio de 2023 llegó ayer a su fin. Tras el veredicto de un jurado popular, se dieron las condenas a la familia Sena y demás implicados en este terrible caso en Chaco.

El primer condenado fue César Sena, expareja de Cecilia. El jurado lo declaró culpable como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. La decisión fue unánime y lo ubicó como responsable directo del femicidio. A sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, se los encontró culpables como partícipes primarios del delito por unanimidad.

En cuanto a los demás involucrados, Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González fueron declarados culpables por encubrimiento agravado; Gustavo Melgarejo por cometer un delito menor dentro de un delito simple y finalmente Griselda Lucia Reinoso fue la única absuelta tras el juicio.

La mamá de la víctima, Gloria Romero, se expresó tras conocer la condena destacando que “esos hijos de puta no van a poder llegar a Ángela”, en referencia a la hermana de Cecilia. “Estas lágrimas son de alegría y de tranquilidad”, aseguró. “Hoy tendría que estar Ceci acá haciendo la torta”, recordó la mujer sobre su hija.

La resolución fue dada a conocer en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, donde la jueza técnica Dolly Fernández encabezó una audiencia que mantuvo en vilo a familiares, funcionarios judiciales y público presente. La fiscal Nelia Yael Velázquez se mostró emocionada al escuchar la lectura del jurado y remarcó la confianza que sostuvieron durante todo el proceso: “Estamos muy emocionados y muy contentos de que se hizo finalmente justicia por Cecilia”