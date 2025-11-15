Un cantante de cumbia murió tras sufrir la picadura de una avispa en Entre Ríos

Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico en Entre Ríos y fundador del grupo Cumbia Eterna, perdió la vida en Concordia tras sufrir la picadura de una avispa en su propio lavadero de autos, ubicado en la intersección de ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento.

El trágico suceso se desencadenó cuando Zaldivas regresó a su vehículo después de salir brevemente para hacer una compra, según relataron allegados y su pareja. Al abrir la puerta, encontró al insecto en el interior e intentó matarlo y en ese momento recibió la picadura que le provocó una reacción alérgica, indicó el medio local Ahora.

Transcurridos apenas minutos desde el incidente, el cantante, consciente del rápido avance del cuadro, se dirigió en su propio auto al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Dada la gravedad del episodio, el personal del lugar lo derivó al Hospital Masvernat, donde se confirmó que era alérgico al veneno de avispa. Los profesionales de la salud actuaron con celeridad administrándole los tratamientos indicados para este tipo de emergencias.

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, el músico ingresó al servicio de emergencias con signos de cierre torácico progresivo y dificultades respiratorias. En ese contexto sufrió un paro cardiorrespiratorio. Se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en tres ocasiones, pero, pese al trabajo realizado, el deceso fue inevitable, indicó Elonce, otro medio local.

La fiscal Julia Rivoira tomó intervención en el hecho, ocurrido este jueves, y se encuentra recopilando las circunstancias para avanzar en la investigación y cumplir con los procedimientos correspondientes.

La noticia sacudió al ambiente musical de Concordia y la región, donde la figura de Zaldivas era conocida por su trayectoria al frente de Cumbia Eterna. La banda había desarrollado actuaciones en distintos escenarios de Argentina y Uruguay, y el fallecimiento generó muestras visibles de pesar en redes sociales y en el círculo artístico, según Elonce.