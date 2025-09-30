Los Simpson confirmaron la segunda película para 2027

20th Century Studios confirmó el estreno mundial para el 23 de julio de 2027 con un póster alusivo que ya generó furor en redes sociales.

Después de 20 años de espera, la familia amarilla más famosa del mundo volverá al cine. 20th Century Studios anunció que la segunda película de Los Simpson llegará a la pantalla grande el 23 de julio de 2027. El anuncio se realizó con un póster en redes sociales, donde se ve la icónica dona rosa.

Si bien la productora no brindó detalles sobre la trama, el eslogan del póster “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por segundas”) anticipa el regreso de la popular familia conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

La noticia fue celebrada por miles de fanáticos en todo el mundo, que esperan novedades de la historia.