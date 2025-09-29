Exigen la renuncia de Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por su vínculo con Machado

El legislador de La Libertad Avanza reconoció su relación con el empresario, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, fraude y lavado de dinero.

El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, pidió la remoción del legislador de La Libertad Avanza José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo luego de que el libertario reconociera haber tenido un vínculo con el empresario Antonio Fredy Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", escribió en su cuenta de X.

La denuncia judicial será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.