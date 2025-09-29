Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores para articular medidas contra el narcotráfico

El mandatario bonaerense le reclamó al Presidente que articule una estrategia nacional para combatir a las organizaciones criminales. También lanzó críticas por la falta de inversión en el área de seguridad.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidió al presidente Javier Milei que convoque a los gobernadores para articular medidas contra el narcotráfico: “Se necesita una estrategia seria, nacional para el combate al narcotráfico, acompañada de inversión”. Fue en declaraciones a la prensa en Gobernación por el triple crimen de Florencio Varela.

Kicillof planteó: “Le pido a Milei que convoque de manera urgente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es internacional pero afecta a todo el territorio de la Argentina”.

El gobernador bonaerense dijo que se necesita “una estrategia seria, nacional, para el combate al narcotráfico, acompañado de inversión en medios, tecnología, agentes y equipamiento”.