Javier Milei habló de "reformar el mercado de trabajo" para "poder competir más y mejor"

El Presidente volvió de Nueva York y brindó un breve discurso en la inauguración de la FIT 2025, en La Rural de Palermo. Remarcó la necesidad de "sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio" y de "una reforma fiscal para bajar impuestos".

El presidente Javier Milei participó este sábado de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en La Rural, donde brindó un breve discurso ante empresarios del sector, a quienes propuso "reformar el mercado de trabajo" y "sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio" para "poder competir más y mejor".

El jefe de Estado se presentó en el evento apenas aterrizado de un intenso viaje a Estados Unidos, donde su agenda incluyó su participación en la Asamblea General de la ONU, encuentros clave con figuras como Donald Trump, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, además de recibir un premio de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Milei dejó en claro el diagnóstico del Gobierno sobre el potencial del sector y los obstáculos que, a su juicio, le impiden despegar. "El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global", consideró. Sin embargo, advirtió que podría ser "20 veces más grande que el actual".

"Para poder competir más y mejor, tenemos que reformar el mercado de trabajo, para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables", enumeró.