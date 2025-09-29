Allanamientos y detenciones por delito contra la propiedad en Capital

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones. Se secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos.

La Policía, a través de la Dirección General de Investigaciones, realizó allanamientos con secuestros en el marco de una causa por robo de una caja fuerte en una vivienda en barrio Centro de Capital. El hecho se registró el pasado mes de junio tras la denuncia del damnificado.

Tras diversas tareas de campo y con la autorización del Juzgado de Garantías 5, se allanaron dos domicilios en los barrios Los Paraísos y San Rafael en Cerrillos. Se detuvo al principal investigado.

Durante el procedimiento, también se detuvo a un hombre mayor de edad con pedido de captura.

Además, se secuestraron una moto, una bicicleta, dinero, electrodomésticos, celulares, cartuchos de diferentes calibres, dos autos y otros elementos de interés para la causa, cuya procedencia no pudo ser justificada. Asimismo, retuvieron una camioneta que habría sido utilizada para cometer el hecho.

Intervino la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos.