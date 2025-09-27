Caso Jimena Salas: se expusieron informes periciales del CIF

Al reanudarse la audiencia de debate, declararon dos criminalistas sobre el abordaje integral de la escena en enero de 2017. Declaró también el médico forense que realizó la autopsia de la víctima y un perito que cotejó tres grupos de imágenes de un perro, incorporadas en la causa.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este viernes, los primeros testigos citados fueron dos criminalistas que se desempeñan en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes durante su exposición, exhibieron material multimedia. Uno de ellos realizó el abordaje de la escena en la vivienda de barrio San Nicolás en enero de 2017, documentando las locaciones que tenía la propiedad y de los indicios recogidos y el otro criminalista, se refirió a un abordarje integral que realizó en forma posterior. Ambos fueron coincidentes en describir que la escena evidenciaba un alto grado de brutalidad.

A su turno, otro perito del CIF, que revista en el Departamento de Criminalística, expuso sobre los informes que realizó sobre el análisis comparativos de imágenes de un perro, las cuales provenían del teléfono celular de la víctima, de una cuenta de Google de uno de los investigados, otras provenientes de una testigo y de lo aportado por la defensa técnica. Tras exhibir las imágenes al Tribunal, dijo el testigo que, del estudio realizado se puede concluir que existe un alto grado de probabalidad de que en los tres grupos de imágenes, se trata del mismo can.

El médico forense del CIF que realizó la autopsia de Jimena Salas, también con el apoyo de un soporte multimedia que se exhibió sin público, se refirió a las más de 50 lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima y que habrían sido causadas por dos armas blancas distintas. Señaló que algunas de las heridas fueron causadas como resultado del feroz ataque al que fue sometida, y otras de caracter defensivo, que evidenciaban que había intentado repeler la agresión.

Al finalizar con los testimonios previstos para la jornada, los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 29 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales.