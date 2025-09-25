Javier Milei recibió un premio en Estados Unidos de manos de Scott Bessent

Tras el anuncio del swap por u$s20.000 millones por parte del Tesoro estadounidense, el Presidente fue distinguido con el Global Citizen Award 2025 en la gala de Atlantic Council.

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la gala de Atlantic Council, donde fue distinguido con el Global Citizen Award 2025 (Premio Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, galardón que recibió de manos del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

"Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano", señaló Milei en su discurso.

"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó el Presidente.

De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.

El reconocimiento llegó luego de la reunión bilateral con Trump y del apoyo del Tesoro, que anunció un swap por u$s20.000 millones.

"Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto. Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar", concluyó Milei.