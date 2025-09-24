Javier Milei agradeció el auxilio de Donald Trump

El anuncio del gobierno estadounidense llegó horas antes de la exposición del argentino ante la Organización de las Naciones Unidas. Además de la línea de swap, el Tesoro afirmó que está listo para "comprar bonos argentinos en dólares"

El presidente Javier Milei se hizo eco del anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, que confirmó - a través de las redes sociales - que están negociando con las autoridades argentinas una línea swap de u$s20.000 millones con el Banco Central (BCRA). "Gracias Presidente @realDonaldTrump y Sr. Secretario @scottbessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino".



"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos", agregó el Presidente.

En la mañana de este miércoles, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó que están negociando con las autoridades argentinas una línea swap de u$s20.000 millones con el Banco Central (BCRA). También anunciaron que "están listo para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

"Estuve en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", agregó Bessent. En este sentido, también adelantó que "inmediatamente" después de las elecciones, "comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas".

El anuncio llegó luego de la reunión bilateral que mantuvieron ambos mandatarios el pasado martes, en el marco de la 80° Asamblea General de la ONU. Allí, Trump expresó su total apoyo a Milei, a quien describió como un "verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino".

"Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!", sentenció el mandatario argentina.