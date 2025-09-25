Seguridad Urbana detuvo a un hombre con pedido de captura en villa Soledad
El procedimiento se realizó esta madrugada durante un patrullaje preventivo en avenida Tavella de Capital. Intervino la Fiscalía Penal 4.
Durante un patrullaje preventivo en avenida Tavella, en villa Soledad, efectivos de Seguridad Urbana de Capital identificaron a una persona y constataron que tenía un pedido de captura.
En ese contexto, un hombre de 39 años fue puesto a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal 4.