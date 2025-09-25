Seguridad Urbana detuvo a un hombre con pedido de captura en villa Soledad

PolicialesHace 3 horas Por Prensa
El procedimiento se realizó esta madrugada durante un patrullaje preventivo en avenida Tavella de Capital. Intervino la Fiscalía Penal 4.
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-11.39.25-AM-222x300

Durante un patrullaje preventivo en avenida Tavella, en villa Soledad, efectivos de Seguridad Urbana de Capital identificaron a una persona y constataron que tenía un pedido de captura.

En ese contexto, un hombre de 39 años fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal 4.

Prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar