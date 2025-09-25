ANSES confirmó el aumento de 1,88% de las prestaciones para octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para octubre, con un aumento de 1,88% respecto a septiembre.
La medida se implementó a través de las resoluciones 317 y 318 del organismo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de su director ejecutivo, Fernando Omar Bearzi.
El aumento del 1,9% corresponde a la inflación de agosto, último registro de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Aumento en las prestaciones de ANSES: montos de octubre
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $326.298,38.
Jubilación Máxima: $2.195.679,22.
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70.
Pensión No Contributiva (PNC): $228.408,87.
Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $396.298,38 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:
Jubilación Mínima: $396.298,38.
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70.
Pensión No Contributiva (PNC): $298.408,87.
Asignaciones Universales
Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.229,14.
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381,789,19.
Asignaciones Familiares Asignación Familiar por Hijo:
Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $58,572,85.
Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.539,02.
Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.913,69.
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $190.861,34.
Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.020,84.
Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $85.216,78.
Asignación por Embarazo para Protección Social
$117.227,94.
Asignación Familiar por Prenatal
Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:
Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $58.617,66.
Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.539,24.
Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.913,69.
Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.337,56.
Asignación por Maternidad
El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
Asignación por Nacimiento: $68.323,69.
Asignación por Adopción: $408.543,85.
Asignación por Matrimonio: $102.309,26.
Asignación Familiar por Cónyuge
$14.218,27.