Desapareció una yaguareté que había sido liberada en El Impenetrable de Chaco

La Administración de Parques Nacionales (APN) alertó por la desaparición de Acaí, la hembra de yaguareté silvestre que había sido liberada a principios de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable de la provincia de Chaco. Luego de que se confirmara que no portaba su collar rastreador, las autoridades iniciaron una investigación para dar con su paradero.

Las alarmas se encendieron el 25 de octubre, apenas veinte días después de que fuera puesta en libertad. Esa jornada, el equipo a cargo del monitoreo del animal confirmó que habían dejado de recibirse señales del dispositivo que le habían colocado.

A raíz de esto, se inició una investigación para dar con el paradero del espécimen. Fue así que las autoridades confirmaron el hallazgo del rastreador sumergido en el río Bermejo y con signos de daño intencional. Por este motivo, aumentó la preocupación por el estado de Acaí entre los responsables de la conservación de esta especie en el norte argentino.

Según explicaron las autoridades, la desaparición del animal representó un golpe significativo para el Proyecto de suplementación del yaguareté en el área protegida, una iniciativa desarrollada por la APN en conjunto con la Provincia del Chaco y la Fundación Rewilding Argentina.

Luego de que la APN apuntara que las circunstancias en las que se encontró el collar podrían indicar la intervención de terceros, se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales y de seguridad competentes, con el objetivo de esclarecer lo que ocurrió con Acaí y, así, determinar las responsabilidades correspondientes.

El yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional y protegido por la Ley N° 25.463, cuenta con un marco legal que sanciona severamente su caza, tenencia o daño, considerándolos infracciones graves tanto a la legislación nacional como provincial en materia de fauna silvestre y áreas protegidas.