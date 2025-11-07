Se presentó la muestra “122 Años de Parques Nacionales”

Distintas agrupaciones que protegen a la fauna advirtieron que se retomaron desmontes y se registran nuevas desapariciones de crías.
Aceiteros lograron una de las paritarias más altas del país con un salario inicial de $2,3 millones
Tras más de 12 horas de negociación en la Secretaría de Trabajo, el gremio cerró un aumento que preserva el poder adquisitivo y consolida su posición como referencia en materia salarial.
El organismo difundió el cronograma completo de pagos de haberes jubilatorios y otras asignaciones de noviembre, que tendrán un aumento de 2,1%.
Hay clases de aquagym, newcom y zumba, entre otros. Las mismas se desarrollarán durante el resto de la temporada primavera-verano. Se brindan de lunes a viernes en diferentes puntos de la ciudad.
En esta oportunidad, los municipios de Cafayate, San Carlos y Animaná presentarán su oferta turística como parte del Programa “Presentá tu Destino”. Este programa es una iniciativa para el desarrollo turístico integral de la provincia.
El sector presentaba deformaciones que dificultaban la normal circulación. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación, por lo que se solicita desplazarse con precaución y respetar las indicaciones para prevenir daños en la obra.
Tini Stoessel llega a Salta con su gira "Futttura"
Después de arrasar en Buenos Aires con su festival en Tecnópolis, Tini confirmó que su tour "Futttura" recorrerá el país.