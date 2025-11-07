Se presentó la muestra “122 Años de Parques Nacionales”

Lo más visto

Conocé el cronograma de actividades deportivas para adultos mayores Prensa Locales 05/11/2025 Hay clases de aquagym, newcom y zumba, entre otros. Las mismas se desarrollarán durante el resto de la temporada primavera-verano. Se brindan de lunes a viernes en diferentes puntos de la ciudad.

Salta comienza a presentar sus "Destinos Emblemáticos" para el verano prensa Locales 06/11/2025 En esta oportunidad, los municipios de Cafayate, San Carlos y Animaná presentarán su oferta turística como parte del Programa “Presentá tu Destino”. Este programa es una iniciativa para el desarrollo turístico integral de la provincia.