¿Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela?

Uno de los sospechosos es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14. Todos están imputados por homicidio agravado.

"Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. Así definió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el macabro triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela. Las tres estaban desaparecidas desde el viernes.

La casa fue allanada por personal de la DDI de La Matanza en la madrugada de este miércoles, cuando el análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de la zona permitieron localizar un domicilio sospechoso.

El lugar marcado fue una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde las autoridades encontraron a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, los detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

Los primeros capturados fueron Ibarra y Parra, ambos descubiertos adentro de esa casa en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

“Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hemáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

La causa, por lo pronto, no fue enviada a la UFI de Homicidios de La Matanza, con competencia para investigar el hecho, confirman fuentes del caso a Infobae.

En tanto, se supo que Villanueva Silva se encuentra indocumentado en el país. La PROCUNAR, citada por la Justicia de La Matanza para colaborar en el caso, no lo vincula con bandas investigadas por narcotráfico. Su nombre tampoco aparece en fallos de primera instancia o segunda instancia de la Justicia federal, como tampoco cuenta con antecedentes en el fuero contravencional porteño, aseveran altas fuentes en los organismos de seguridad.

Por su parte, González Guerrero es beneficiaria de varios planes sociales y se encuentra registrada como productora de hortalizas en ARCA. Su domicilio se encuentra registrado en Florencio Varela, a seis kilómetros de la presunta escena del crimen.

Parra, que vivía a 30 cuadras de la escena del crimen, al igual que Ibarra eran vecinos del barrio Santa Rosa.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara -de 20 y 15 años, respectivamente- estaban enterrados en el patio.