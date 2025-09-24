Buscan a José Mateo de 12 años quien se ausentó de su hogar en Villa Lola

El niño de 12 años se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón, Rosario de Lerma. Se tomó conocimiento tras la denuncia de un familiar. Interviene la Fiscalía Penal Rosario de Lerma.

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas activado hoy, efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10 trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal Rosario de Lerma para dar con el paradero de José Mateo, de 12 años, quien se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón, Rosario De Lerma desde hoy al mediodía.

José Mateo es de contextura delgada, 1,50 metros de altura aproximadamente y tez morena. Vestía una remera con flores, pantalón jeans, buzo color negro y zapatillas color marrón.

Se solicita a los medios de comunicación y a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a la localización, se comuniquen al Sistema de Emergencias 9-1-1, se dirijan a la dependencia policial o se contacten al teléfono 3878 27-9839 de Subcomisaria La Silleta (DDP-10).