River visita a Palmeiras para avanzar a semifinales en la Copa Libertadores

Tras la derrota 2-1 en la ida, el Millonario intentará revertir la serie en el Allianz Parque de San Pablo.

Tras el 1-2 de la ida en Núñez, River visitará este miércoles a Palmeiras a las 21.30 (hora de la Argentina) en el Allianz Parque, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Para este partido, Marcelo Gallardo podría cambiar el esquema, dejar atrás la línea de cinco defensores y sumar un hombre más en la mitad de la cancha.

Los datos de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores: hora, TV y árbitro

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Estadio: Allianz Parque.