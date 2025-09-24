Racing eliminó a Vélez y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

La Academia ganó el duelo de argentinos en cuartos de final, superó bien al Fortín en el Cilindro por 1-0 con gol de Santiago Solari (había ganado 1-0 también en Liniers) y sacó chapa de candidato. Espera por Flamengo o Estudiantes LP.

Racing venció por 1-0 a Vélez, en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y ya está entre los cuatro mejores equipos de América. La Academia, con gol de Santiago Solari, se llevó puesto al Fortín en la llave entre clubes argentinos y no dejó dudas tras imponerse tanto en Liniers (1-0, gol de Maravilla Martínez) como en casa. De esta manera, pasó a seminales del certamen continental tras 28 años y espera por el rival, que saldrá entre Flamengo y Estudiantes LP.

Racing llegó a las semifinales de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, desde que existe el actual formato: el anterior, fue frente a Sporting Cristal en 1997, tras superar a River en octavos de final y a Peñarol en cuartos. El próximo rival del equipo de Gustavo Costas se conocerá tras el duelo de vuelta entre Estudiantes y Flamengo, que se disputará en el estadio UNO de La Plata, luego del triunfo brasileño por 2-1 en la ida.