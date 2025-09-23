En la zona oeste alta se concretó un nuevo operativo de descacharrado

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó un nuevo operativo de descacharrado con el objetivo de prevenir la proliferación de insectos, alimañas y roedores que pueden afectar a la salud de las personas.

Gonzalo Garcete, director general de Cambio Climático, detalló que “en esta ocasión trabajamos en los barrios Los Profesionales, 17 de Mayo, Las Costas, Jesús María, Puerto Argentino y Divino Niño Jesús I y II, ubicados en la zona oeste alta de la ciudad”.

“Hasta la fecha llevamos cerca de 600 toneladas retiradas y estimamos llegar a las mil toneladas hasta fin de año, todo dependerá de la participación vecinal ya que es fundamental para el éxito del programa de descacharrado”, remarcó el funcionario.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, junto al Área de Vectores de Nación y el Ejército Argentino.

Para cada operativo, los promotores ambientales informan a los vecinos cómo disponer de los elementos que tengan para desechar, y sobre la modalidad para el retiro de todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua de lluvia.