Desde mañana realizarán chequeos gratuitos de lunares en Plaza Belgrano

La Municipalidad de Salta y la empresa La Roche-Posay llevarán adelante una nueva edición de la campaña de concientización y prevención del cáncer “Salvá Tu Piel”.

La actividad se desarrollará desde mañana, miércoles 24, hasta el viernes 26 de septiembre en Plaza Belgrano, en los horarios de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20.

Sobre calle Balcarce se instalará un camión con tres consultorios, donde médicos especialistas realizarán chequeos gratuitos de lunares. La atención será por orden de llegada.

Se trata de la edición número 13 de esta campaña federal que recorre 16 provincias y más de 79 localidades. En oportunidades anteriores, la iniciativa contó con gran respuesta de los salteños.

Salvá Tu Piel cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.