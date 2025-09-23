El municipio asesorará a beneficiarios de pensiones por invalidez suspendidas

Debido a la vigencia del Decreto 843/2024 que suspende las pensiones no contributivas a personas con discapacidad, la Municipalidad a través de la Dirección General de Discapacidad realizará un operativo de atención, asistencia y asesoramiento personalizado.

Tendrá lugar este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre de 8 a 12, en las oficinas de la Dirección General de Discapacidad, ubicadas en el ingreso del Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240.

Si bien desde el Gobierno Nacional se busca optimizar recursos y garantizar que las pensiones no contributivas por discapacidad lleguen a quienes realmente las necesitan, se dará la atención personalizada para ayudar a cada caso a presentar la documentación para continuar con el beneficio.

Quienes necesiten recibir el asesoramiento, se recomienda presentar la siguiente documentación:

– DNI – Documento Nacional de Identidad

– CUD – Certificado Único por Discapacidad

– Estudios médicos

– Correo electrónico

Tania Saravia, titular del área, informó que el operativo brindará ayuda a cada familia de la capital salteña que necesite el asesoramiento para la realización de la carga de la documentación en los soportes digitales.

Las personas que tengan alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 int. 1702.