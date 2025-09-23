En la gestión Milei, se perdieron más de 15 mil empresas y casi 220 mil empleos

En los 19 meses de administración libertaria, la cantidad de empleadores registrados y trabajadores asegurados en el sistema de riesgos del trabajo registró un descenso cercano al 3%.

En medio de la retracción económica que atraviesa al gobierno de Javier Milei, la cantidad de empleadores registrados y trabajadores asegurados en el sistema de riesgos del trabajo registró un descenso cercano al 3% en los 19 meses de gestión libertaria.

La cifra surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detalla que en noviembre de 2023 el sistema contabilizaba 511.337 empleadores y 9.857.173 trabajadores, mientras que para junio de 2025 el registro descendió a 496.035 unidades productivas y 9.621.034 empleados cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo, una caída vinculada directamente con la disminución de la actividad económica.

La pérdida de 15.302 empleadores se traduce en una reducción de 219.256 puestos laborales registrados bajo cobertura de riesgos del trabajo durante el mismo período.

"Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 72% de la pérdida de empleo se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores", destacaron desde el CEPA.

En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores fue menor, explicando el 28% del total.

"En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 3,54%, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,32%", precisaron.