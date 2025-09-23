Tania Saravia, Discapacidad: "Realizaremos un operativo para aquellos que perdieron la pensión por discapacidad"

La Directora del área de Discapacidad Municipal confirmó que se van a encargar de acreditar los datos correspondientes desde hoy en el Centro Cívico Municipal

El país atraviesa momentos tensos a raíz de los distintos anuncios realizados por parte de Nación y uno de los sectores más golpeados por esta decisión es el de discapacidad.

En Salta, Tania Alvarado, Directora de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, confirmó en el programa Gente Luminosa de Fm 90.9 que el área municipal será la que se hará cargo de enciar la información a Nación para reestablecer las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja en los últimos días.

"Desde la Municipalidad vamos a estar realizando un reempadronamiento y asesoramiento ahora que se nos habilita poder realizarlo" comentaba Saravia pero dejando en claro que esto no significaría garantizarles a esas personas la decisión de que fueron acreditadas.

"Fueron aproximadamente 35 personas las que nos consultaron y que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Pudimos asistirlas con todo lo que necesitaban: alimentos, kits de limpieza e higiene personal, hasta pañales en algunos casos" Asimismo, la directora confirmó que estarán presentes los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 en el Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240)

Hasta el momento se lograron restituir solamente dos pensiones hace una semana. Todavía resta concoer cuántas más podrán ser resstablecidas ya que, además, se suman personas del interior de la provincia en la misma situación.

El registro se realizará en base a unas planillas que envió ANDIS a cada encargado de discapacidad donde, además, se detallará la situación particular de cada ususario y el por qué de la necesidad de que se les restituya el beneficio.

En cuanto a la documentación que deberán presentar, se encuentra la siguiente:

DNI

Certificado Único de Discapacidad

Estudios médicos rcorrespondientes

Retomando la importancia de realizar este tipo de gestión, Tania aclaró nuevamente "Nosotros no tenemos la autoridad de reactivar esta suspensión pero sí podemos actuar como intermediarios de todos aquellos que se acerquen a la Municipalidad"