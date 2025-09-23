Mañana comienza el juicio por el caso Jimena Salas

El tribunal que integran los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales) encabezará mañana la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.

Los dos hermanos están coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

La primera audiencia de debate comenzará a las 8.30 en el Salón de Grandes Juicios de Ciudad Judicial y el inicio será transmitido por el canal en Youtube del Poder Judicial de Salta.

La defensa de los dos imputados estará a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia. La acusación será llevada adelante por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.

La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La damnificada presentaba signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca.