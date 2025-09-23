Racing y Vélez definen el primer semifinalista de la Copa Libertadores
La Academia y el Fortín se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Racing y Vélez jugarán este martes desde las 19:00 en el estadio Presidente Perón, sin hinchas visitantes, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
La Academia ganó la ida en Liniers por 1-0 por un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, en un duelo que tuvo la expulsión de Lisandro Magallán y la anulación de un tanto de Aarón Quirós para el Fortín.
Ambos equipos llegan en buen momento tras imponerse en sus compromisos del fin de semana y buscarán el pasaje a la semifinal del certamen internacional.
Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores: hora, TV y árbitro
Hora: 19.00
TV: Fox Sports
Árbitro: Esteban Ostojich
VAR: Andrés Cunha
Estadio: Presidente Perón