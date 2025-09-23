Más de 4000 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 418 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 1423 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 1061 en el San Bernardo, 631 en el Señor del Milagro, 423 en el Papa Francisco, 75 en el Arturo Oñativia y 47 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 418 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 19 y las 7 del martes 23 de septiembre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizó un vuelo sanitario desde Salta hacia Buenos Aires, derivando a un paciente de 8 años al Hospital Garrahan. En el viaje de regreso, se trasladó a dos pacientes hacia nuestra ciudad.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del martes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 425 pacientes, de los cuales 62 fueron hospitalizados. Hubo 212 de ginecología, 112 atenciones de obstetricia y 45 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 998 pacientes, de los cuales 74 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 213 por patologías respiratorias, 123 por gastroenteritis, 128 traumatismos varios, 5 por mordedura de perros, 1 influencia, 3 quemados y 5 accidentes de tránsito.

Hubo 36 nacidos vivos: 21 hombres y 15 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 1061 consultas. De los cuales 869 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 210 fueron hospitalizados.

Hubo 137 personas accidentadas, de las cuales 60 fueron por siniestros de tránsito:

31 motociclistas

9 ciclistas

6 automovilistas

2 transeúntes

5 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 57 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 423 pacientes durante el fin de semana, 397 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 13 por derivación, 13 por accidente, 2 por arma blanca, 3 por accidentes de tránsito y otros 8.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 631 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis, rinofaringitis, faringitis aguda, infección de vías urinarias y tos.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 75 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus, absceso de piso de boca y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 47 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación