Residentes brasileños podrán realizar diversos trámites en la ciudad

Se atenderá en el Consulado Itinerante de Brasil, hasta el viernes 26, en la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), en Mitre 383, de 9 a 14. El objetivo es acercar servicios y trámites a la comunidad brasileña en Salta y Jujuy.

La Municipalidad de Salta, a través de la Coordinación de Relaciones Internacionales informa que, hasta el viernes 26, el Consulado General de Brasil en Córdoba llevará adelante un Consulado Itinerante en la ciudad, con el objetivo de acercar servicios y trámites a la comunidad brasileña residente en Salta y Jujuy.

La atención se brindará en la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), Mitre 383, en el horario de 9 a 14.

“Destacamos la importancia de este operativo, que fortalece los lazos de cooperación con el Consulado de Brasil y brinda a la comunidad la posibilidad de acceder a sus trámites sin necesidad de viajar a Córdoba”, afirmó Bruno Masciarelli, coordinador de Relaciones Internacionales de la comuna.

Durante el operativo se podrán realizar diversos trámites, entre ellos:

Inicio de trámite de pasaporte



Registro de nacimiento



Autorización de viaje de menores



Obtención de CPF para brasileños



Poderes (procuraciones)



Regularización electoral



Para agilizar la atención, los interesados podrán registrar su solicitud y agendar turno previamente a través del sistema e-consular en el enlace: https://ec-cordoba.itamaraty.gov.br. Quienes no lo hagan, serán atendidos por orden de llegada.

Además, hay otros servicios disponibles en la web oficial: www.gov.br/mre/pt-br/consulado-cordoba/tramites-consulares-1.