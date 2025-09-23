El Gobierno anunció que también quitará retenciones para la exportación de carnes avícolas y bovinas

La medida, que fue confirmada por Manuel Adorni, regirá hasta el 31 de octubre. Se suma a la decisión dada a conocer esta mañana sobre los granos. "Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", remarcó el vocero presidencial.

Manuel Adorni anunció que el Gobierno definió que también quitará las retenciones a la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre. La medida se dio a conocer luego de que esta mañana el vocero presidencial también confirmara que los granos tendrá "retención cero" hasta la misma fecha.

En tal sentido, destacó la postura del gobierno de Javier Milei: "Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos. Fin".

En tanto, previamente, el vocero presidencial había confirmado que el Gobierno implementará "retención cero" para los granos hasta el 31 de octubre, lo que afectará a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo. "La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir", enfatizó en X.

Según estimaciones de Javier Preciado Patiño, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios restan "unos u$s5.600 millones de soja por liquidar y otros u$s2.800 de maíz" y "un total de u$s8.400 millones que podrían ingresar para frenar el dólar hasta las elecciones del 26 de octubre; también se podría adelantar algo de trigo".