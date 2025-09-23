250 vecinos de Capital recibieron sus escrituras, avanzando en la política habitacional de dar seguridad jurídica a los salteños. “Estamos haciendo justicia y realidad el sueño de familias que esperaron décadas”, dijo el mandatario.

En un acto encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz en la Casa de Gobierno, 250 familias de la Capital salteña recibieron las escrituras de sus viviendas. “En esta gestión ya llevamos entregadas más de 6.500 escrituras en toda la provincia con un criterio absolutamente federal”, aseguró el Gobernador al considerar que tanto en Capital como en todos los rincones de la provincia “están esperando para tener la seguridad, la tranquilidad de la casa y del techo propio”.

Sáenz agradeció a los equipos de trabajo por la labor coordinada de las diferentes áreas. “Hacen posible que podamos cumplir con nuestra palabra con muchas familias después de muchísimos años de espera”.

El mandatario provincial recordó la Ley 8.245, una iniciativa clave de su gestión “para no solo garantizarles la posibilidad de tener el techo propio, sino también para entregarles la escritura protegida como bien de familia, fundamental al ser su único bien que hay que proteger”.

Señaló la importancia de avanzar en este tipo de políticas públicas, “sobre todo en los momentos difíciles que estamos viviendo, donde nada nos sorprende pero todo nos duele” y se comprometió a continuar esta línea de acción.

También recordó que el Gobierno nacional retiró el presupuesto para la construcción de viviendas, “porque entendió que no era un tema ni prioritario”. Como contrapartida la administración provincial tuvo que asumir ese desafío y hoy tiene en ejecución 2.500 en toda Salta.



Finalmente aseguró que “hoy hacemos justicia y realidad ese sueño; y lo vamos a seguir haciendo con mucho esfuerzo porque nos comprometimos. Por eso les pido a cada uno de los que están esperando que se queden tranquilos, que si les va a llegar independientemente de los momentos que estamos viviendo”.

En tanto, la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Laura Caballero manifestó: “Hoy hay familias que con este título de propiedad van a llevar la tranquilidad a sus hogares, cumpliendo así el objetivo que nos encomendó el Gobernador”.

En cuanto a la construcción actual de viviendas, Caballero indicó que “seguimos con la construcción de casi 2.500 viviendas, 2.000 que estaban como presupuesto nacional y que Salta afronta desde la política del estado provincial para poder seguir construyendo, sabiendo cuál es la necesidad de cada una de las familias y trabajando en diversos municipios, haciendo obra en cada rincón de nuestra provincia”.



Por último, Dolores Magro de barrio El Huaico agradeció el trabajo del Gobierno provincial “por darnos esta oportunidad, luego de muchos años de espera, de convertir nuestra casa en un hogar”.

Acompañaron a las familias beneficiarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y de Salud, Federico Mangione, entre otros.

Las escrituras entregadas hoy corresponden a barrios como El Huaico, Limache y Finca Valdivia, Finca Independencia, Los Lapachos, San Francisco, Santa Ana, Los Ceibos, Los Tarcos, Juan Pablo II, el Portal de Güemes, Parque Belgrano, Sanidad, Santa Cecilia.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

