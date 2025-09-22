Expectativa por la entrega del Balón de Oro 2025

El Balón de Oro celebra una nueva edición y la principal expectativa está puesta sobre quién se llevará el galardón al mejor jugador, con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como máximos candidatos.

El Balón de Oro, galardón que premia a los y las mejores del fútbo,l tendrá una nueva gala en el Teatro Châtelet de París, allí donde France Football repartirá premios a futbolistas, entrenadores y clubes.

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los favoritos a ganar el Balón de Oro masculino 2025, con opiniones divididas. Dembélé fue gran figura del PSG que arrasó en la temporada 2024/25, misma que será referencia para la elección, con el agregado de ser local.

Curiosamente, Paris Saint-Germain jugará en simultáneo a la entrega del Balón de Oro, ya que una tormenta obligó a la reprogramación del clásico ante Olympique Marsella, que pasó del domingo al lunes. Dembélé está lesionado, por lo que se espera que asista de todas formas a la gala.

Lamine Yamal presiona a puro talento, habiendo sido elegido el mejor jugador joven en la edición 2024 del Balón de Oro. Incluso, en las últimas horas se filtró un presunto documento oficial que señala al delantero de Barcelona como ganador.

Entre las mujeres, la española Aitana Bonmatí pica en punta para retener la corona y ser Balón de Oro por tercer año consecutivo. Su compatriota y compañera en Barcelona, Alexia Putellas, Balón de Oro 2021 y 2022, busca repetir.

Desde atrás corre Alessia Russo, delantera del Arsenal inglés, que va por el gran golpe de la ceremonia.

Los argentinos nominados al Balón de Oro

Solo dos argentinos aparecen en la lista de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Sin chances de coronación, se presume que Lautaro puede volver a quedar entre los diez más votados (Fue 7° en 2024).

Dibu Martínez vuelve a estar entre los diez arqueros nominados al Trofeo Yashin, mismo que conquistó en 2023 y 2024. Si bien no se espera que repita, el argentino puede dar una de las sorpresas de la noche.

Entre los entrenadores masculinos, Luis Enrique tiene todos los boletos tras lograr la primera Champions League en la historia de PSG. Arne Slot y Enzo Maresca le pisan los talones, sin Lionel Scaloni en la nómina.