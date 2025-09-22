Independiente presenta a Gustavo Quinteros como nuevo DT

El técnico, que el domingo estuvo en el empate con San Lorenzo, será presentado en el estadio Libertadores de América.

Gustavo Quinteros comenzará hoy su ciclo en Independiente. El DT será presentado en el estadio Libertadores de América tras la salida de Julio Vaccari.

El entrenador, campeón con Vélez en el fútbol argentino y también consagrado en Chile, Ecuador y Bolivia, ofrecerá una conferencia de prensa al mediodía. El domingo estuvo presente en el empate 1-1 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura.

Quinteros firmó contrato hasta diciembre de 2026 y trabajará en el club junto a Leandro Desábato, Maximiliano Quezada y Rodrigo Quinteros como ayudantes, más Hugo Roldán, preparador físico, de quien destacan su trabajo en la preparación y puesta a punto de los futbolistas.

Su primera práctica será este martes, cinco días antes del debut en el clásico ante Racing en el Cilindro, por la décima fecha del Torneo Clausura.