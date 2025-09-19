El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina

El médico y empresario de origen cubano es amigo de Donald Trump y apoya a Javier Milei. En julio armó un revuelo considerable al criticar a Cristina Kirchner y pedir "eliminar el peronismo y la izquierda". La Embajada estadounidense publicó un mensaje de bienvenida.

El Senado de los Estados Unidos confirmó este jueves a Peter Lamelas como embajador en la Argentina. El médico y empresario de origen cubano es amigo personal de Donald Trump y apoya a Javier Milei, a quien conoció en una cena en Mar-a-Lago.

"¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando a @POTUS y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina", publicó en la red social X la Embajada estadounidense.

En julio de este año, Lamelas causó un enorme revuelo por una serie de declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en las que apuntó contra la soberanía argentina, la autonomía de de las provincias y se pronunció sobre la condena contra Cristina Kirchner.

Allí, Lamelas dejó en evidencia el plan que tiene el país del norte para Argentina. "El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países", explicó.