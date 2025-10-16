Durísimo cruce en vivo entre el presidente Milei y Eduardo Feinmann

El mandatario nacional mantuvo un tenso cruce con el periodista esta noche en A24. Luego de dedicarle su libro con "la misma lapicera que le dio Trump", el libertario se vivo incomodado por el conductor y estalló en vivo.

El primer pico de tensión se dio cuando Feinmann le preguntó a Milei "qué da cada parte" en el acuerdo con Estados Unidos. El presidente gritó: "¿Por qué piensa en términos marxistas?". El periodista lo cruzó y le dijo: "¿Usted me está diciendo marxista a mí?". "Sí", le tiró Milei.

Otro momento de tensión se dio cuando Feinmann le dijo: "Insisto con esto, Presidente: el 80% de la gente apenas puede llegar a fin de mes y el 60% al día 20".

Milei le retrucó: "Emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? ¡Vamos! ¡Dígame! ¿A ver? ¿Cómo le pongo plata a la gente?". A lo que el periodista lo cruzó: "El economista es usted. Especialista en crecimiento con o sin dinero, Presidente".

También se picó cuando Feinmann le leyó en la cara el tuit de Donald Trump donde aclara que el apoyo económico está sujeto a lo que suceda el 26 de octubre en las elecciones: "¡No es cierto eso!", lo cruzó Milei.

Por último, Milei habló del candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana: "Era un ponedor de bombas, el señor Taiana, un montonero asesino. Y un vacunado vip".