La reacción de Cristina Kirchner a la declaración de Donald Trump

La exmandataria Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales en respuesta al condicionamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ayuda económica para nuestro país.

“Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la exmandataria en su cuenta de X, junto a una captura de una nota de Clarín que reflejaba los dichos del expresidente estadounidense.

El comentario de Cristina llegó horas después del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, una reunión que combinó gestos de respaldo político con advertencias. El expresidente republicano, acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró las reformas impulsadas por el Gobierno argentino, pero dejó en claro que el apoyo de Washington dependerá del resultado electoral.

“Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina”, afirmó Trump durante el encuentro, marcando así un inusual condicionamiento diplomático que rápidamente generó repercusiones.

El líder norteamericano elogió la gestión libertaria, sostuvo que “después de 20 años de desastre en la Argentina, donde iba rumbo a ser Venezuela, ahora se abre una nueva etapa”, y aseguró que quiere “ayudar al país” a través del intercambio comercial.

Con el tablero electoral en movimiento y el oficialismo buscando oxígeno financiero, la escena dejó una foto cargada de lecturas: Trump y Milei en Washington, y Cristina, desde Buenos Aires, volviendo a marcar el pulso político a 12 días de las elecciones.