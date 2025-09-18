Caputo volvió a acusar al Congreso de querer romper el equilibrio fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó nuevamente al Congreso de querer “romper el equilibrio fiscal” y aseguró que “sólo quieren recuperar su negocio”.

En la previa del debate en el Senado del veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el titular de la cartera económica apuntó duramente contra el Parlamento a través de su cuenta de X.

La iniciativa propone el reparto automático a las provincias del 1% de los ATN según el criterio de la Ley de Coparticipación Federal, buscando que se deje de manejar de manera discrecional.

Al momento de votar la ley, los senadores apoyaron el proyecto con 56 votos afirmativos, mientras que uno resultó negativo y hubo 15 ausencias.

Con este antecedente, se prevé que el resultado vaya en la misma dirección, siendo desfavorable para el gobierno. En este caso sería por medio del rechazo al veto que realizó el presidente Javier Milei.

Ante este escenario y sumado al rechazo de Diputados en la jornada de ayer a los vetos a la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Emergencia Pediátrica, Caputo aseguró que “el Congreso insistirá hoy en romper con el equilibrio fiscal”.

En este sentido, manifestó que “todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”.

En su análisis, sentenció que los legisladores nacionales “sólo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

Frente a este panorama, pidió el acompañamiento electoral para el oficialismo en las próximas elecciones legislativas para rechazar el accionar descrito al indicar que “como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”.