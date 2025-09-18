El Presidente vinculó a sectores del PRO y la UCR con el kirchnerismo luego del duro revés que sufrió el Gobierno en Diputados.

El presidente Javier Milei criticó a la oposición dialoguista por el rechazo a sus vetos: “Son kukas disfrazados de republicanos”. El mandatario vinculó a sectores del PRO y la UCR con el kirchnerismo luego del duro revés que sufrió el Gobierno en Diputados con el respaldo mayoritario de la oposición a las leyes de financiamiento para el hospital Garrahan y Universidades.

Milei publicó en su cuenta de X: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina". La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!“.