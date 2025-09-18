¿Cómo votaron los diputados nacionales por Salta los vetos de Milei?

El voto a favor de Milei en la Cámara de Diputados de la Nación se concentra en sus tres únicos representantes: Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno.

Del otro lado, se ubicaron Emiliano Estrada y los saencistas Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega, que votaron en contra del veto al Financiamiento Universitario y emergencia Pediátrica en el Garrahan.