Cristina Kirchner celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei

La exmandataria salió a su balcón para festejar la decisión del Poder Legislativo con cientos de personas que se acercaron a su dirección en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

Tras la contundente derrota del Gobierno en el Congreso a partir del rechazo a los vetos contra las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, la expresidenta Cristina Kirchner celebró la decisión de la Cámara de Diputados y, aludiendo a la canción popular, sostuvo: "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas".

En su cuenta de X, la titular del PJ escribió: "Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", dijo y en ese sentido, continuó: "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…".

"Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública", agregó para cerrar la publicación.

Mientras cumple con su condena a seis años de prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, la exmandataria salió a su balcón a celebrar la decisión del Poder Legislativo con cientos de personas que se acercaron a San José 1111 en el marco de la Marcha Federal Universitaria.