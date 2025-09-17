Milei: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El Presidente dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay y se refirió al conflicto con los universitarios antes de la movilización de este miércoles.

El presidente Javier Milei habló este martes en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay en el marco de su viaje a ese país para una serie de eventos que culminarán durante el miércoles.

En este marco, a un día de la movilización que se realizará al mismo tiempo que en la Cámara de Diputados trate el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario como la emergencia pediátrica, el mandatario sostuvo: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”.

Y continuó: “Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”.

“Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, agregó.

En tanto, refirió: “Se la pasaron diciendo que íbamos a favorecer la venta de órganos. No hay ningún mercado de venta de órganos. Se la pasaron diciendo que íbamos a permitir que los chicos llevaran armas y que se mataran en el colegio de los tiros. Tampoco pasa. De hecho, bajo la gestión de la ministra Patricia Bullrich, tenemos los indicadores de criminalidad más bajos de la historia argentina”.

En ese sentido, el mandatario participó de la conferencia después de su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y de su reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña.

Este encuentro se llevó a cabo en el Palacio de López, la casa de gobierno ubicada en Asunción, donde también estuvo presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Se trató de una charla “con agenda abierta”, en la que ambos mandatarios iban a “hablar sobre todos los temas bilaterales” y es probable que se haya dialogado sobre el bloque regional, según reconocieron fuentes cercanas a los protagonistas.