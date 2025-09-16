Trump demandó a The New York Times por el caso Epstein

El presidente estadounidense asegura que el medio llevó a cabo un "método de mentiras" contra él, su familia y sus negocios. La demanda llega luego de una serie de publicaciones del diario estadounidense por el escándalo de Jeffrey Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, demandó al diario The New York Times y a cuatro periodistas del medio por "calumnias y difamación pública". A través de una publicación en su red social Truth Social, dió conocimiento de la demanda hecha ante un Tribunal de Distrito en el estado de Florida. Además, exigió una indemnización de u$s15.000 millones.

En su posteo, Trump describe: "Tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias contra The New York Times, uno de los periódicos más nefastos y degenerados de la historia de nuestro país, que se convirtió en un "portavoz" virtual del Partido Demócrata de la izquierda radical".

De esta manera, el mandatario aseguró que el diario realizó una campaña en su contra durante las pasadas elecciones de 2024 y que evidenció su apoyo a la exviepresidenta Kamala Harris. "Lo considero la mayor contribución de campaña ilegal de todos los tiempos, ¡Es algo hasta ahora inaudito!".

La denuncia enumera artículos y un libro publicado por dos de los periodistas acusados, señalando que forman parte de un “patrón de décadas” de difamación contra él. Según el texto judicial, “los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones, y/o con un desprecio temerario por su veracidad o falsedad”.

A lo largo de su mensaje, Trump acusó al medio de aplicar durante años “un método de mentiras” sobre él, su familia, sus negocios y hasta sobre su movimiento político. “Estoy orgulloso de responsabilizar a este periódico, que alguna vez fue respetado”, remarcó.

El mandatario también recordó otros pleitos legales, entre ellos demandas contra ABC News de Disney y CBS News de Paramount Global, a las que acusa de difundir “una forma criminal de difamación” a través de documentos y alteraciones visuales.