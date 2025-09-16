Karina Milei le pidió a la Justicia que deje sin efecto la cautelar que impedía la difusión de sus audios

La Secretaria General de la Presidencia presentó un escrito reiterando que las grabaciones fueron obtenidas de manera irregular, pero solicitó el levantamiento de la prohibición.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, realizó una presentación ante el juez Patricio Maraniello y desistió de mantener la cautelar que prohibió a periodistas y medios de comunicación difundir sus audios.

Milei aseguró que “la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”.

“Lo cierto es que se trata de audios obtenidos ilegalmente los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”, se lee en el escrito al que tuvo acceso TN.

La presentación se dio en el marco de la respuesta a la demanda interpuesta por el periodista Jorge Fontevecchia cuando se dictó la medida cautelar.

Karia Milei remarcó que "la libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente. Es decir, jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información".

“Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”, añadió.

Finalmente, la funcionaria pidió que se levante la medida cautelar, ya que los audios “oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.

“A esta altura, entiendo además que la propia medida cautelar ha devenido abstracta”, se destacó en el escrito.