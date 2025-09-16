Israel lanzó una ofensiva terrestre en Gaza con tanques y bombardeos masivos

El Ejército israelí anunció que comenzó las fases iniciales de la operación contra la ciudad, mientras miles de civiles intentan escapar hacia el sur.

Israel inició este martes las “fases iniciales” de la operación terrestre contra la ciudad de Gaza, confirmó un oficial a la agencia EFE. El avance de tanques se combinó con una intensificación de los bombardeos, que dejaron al menos 68 muertos en las últimas horas.

La radio israelí Kan informó que los blindados avanzaron sobre la calle Al Jalaa, en el centro de la capital, con movimientos de entrada y retroceso para ganar terreno.

El portavoz militar Avichay Adraee aseguró que el Ejército comenzó a “desmantelar infraestructura terrorista”, y advirtió que Gaza es una “zona de combate peligrosa”.

“La ofensiva principal en Ciudad de Gaza comenzó” y “sabemos que hay miles de terroristas de Hamas”, entre 2.000 y 3.000, indicó un responsable militar.

“Estamos avanzando hacia el centro” de la localidad, donde siguen viviendo cientos de miles de personas, añadió.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del territorio palestino quedó “en llamas” tras los ataques.

“No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, afirmó.

En paralelo, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que se trata de una “poderosa operación” en un momento que calificó como crucial para Israel. Desde el Ministerio de Sanidad gazatí alertaron: “La situación aquí es catastrófica. Podemos morir en cualquier momento”.