Elecciones 2025: Ya se puede consultar el padrón definitivo

Los argentinos podrán consultar el padrón a través de la web oficial o bien, desde un chatbot en WhatsApp. Los comicios tendrán lugar el próximo 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que, desde hoy martes 16 de septiembre, se encuentra a disposición de la ciudadanía el padrón definitivo para las elecciones nacionales de octubre de 2025. Así, los ciudadanos ya cuentan con acceso a la información pormenorizada sobre su lugar de votación.

Como cada año electoral, la fecha de publicación del padrón definitivo fue establecida en el cronograma electoral anual que coordina la CNE. Según este documento, el próximo 21 de septiembre se dará comienzo a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.

Cabe destacar que los electores tiene tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón definitivo publicado.



Podrán emitir su voto únicamente quienes figuren en el padrón electoral definitivo elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). La verificación se realiza en el sitio oficial del organismo (https://www.padron.gob.ar/), donde se solicita ingresar número de DNI, género, distrito y un código de validación.

Al consultar el padrón, cada ciudadano accede a los datos indispensables para la jornada electoral: establecimiento asignado con su respectiva dirección, número de mesa y orden de votación.



En las elecciones se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un modelo que concentra en un mismo documento a todas las fuerzas políticas y garantiza que la oferta completa esté disponible en cada centro de votación. El diseño prevé que los partidos se ubiquen en columnas verticales, mientras que los cargos se distribuyen en filas horizontales. A la derecha de cada categoría figura una casilla en blanco, donde el elector deberá marcar al candidato de su preferencia.

Para orientar a la ciudadanía, la Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió un video instructivo que muestra el procedimiento de emisión del voto con la boleta única y explica cómo seleccionar cada categoría en disputa.