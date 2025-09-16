Anunciaron un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Con un mensaje grabado, el presidente Javier Milei confirmó un incremento para dos de los sectores más afectados por sus políticas para el Presupuesto del próximo año.

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche el Presupuesto para el 2026, el cual contempla un incremento de las partidas para salud y educación, dos de los sectores más golpeados por las políticas del Gobierno, a horas de la marcha federal de este miércoles.

Con un mensaje grabado desde Casa Rosada y no desde el Congreso como es tradición, el mandatario leyó en cadena nacional el proyecto para el año próximo en el que mencionó, entre otros, un aumento en términos reales por encima de la inflación proyectada para el próximo año del 17% para salud, del 8% en educación y un incremento del 4,8 billones de pesos en la partida para universidades nacionales.

"Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable: como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal", expresó respecto al Presupuesto, el cual, según señaló "presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años".