El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Así lo confirmó Javier Milei en una cadena nacional. Fue luego de los reclamos de un incremento en los haberes jubilatorios y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Andis.

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en una cadena nacional y anunció que se incrementarán un 5% las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad, luego de los reclamos por un incremento en los haberes jubilatorios y en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En la cadena nacional, Milei remarcó el incremento de las partidas de jubilaciones, además de una suba en las de salud y educación: "Este presupuesto le asigna $4.8 billones a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación".

"Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026", añadió sobre las pensiones por discapacidad.

En este marco, resaltó la postura de su administración: "En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano".