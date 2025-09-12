Encontraron el cuerpo de un argentino que cayó de una altura de 200 metros en Bolivia

El hombre de 50 años se encontraba practicando trekking en la zona montañosa de Huayna Potosí. Había decidido hacer la travesía sin un guía turístico. El cuerpo fue hallado y recuperado este jueves por personal de la unidad de Bomberos.

Según detalló el portal La Patria, el hecho ocurrió en la zona de la laguna de Milluni, próxima a la represa Zongo, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el reporte policial, el hombre realizaba la travesía por su cuenta sin estar acompañado de un guía turístico cuando cayó en un cañadón de entre 200 y 250 metros de profundidad. La búsqueda se activó luego de que perdieran el contacto con él desde la mañana del miércoles.

Finalmente, el cuerpo fue hallado ese mismo día, aunque las labores de rescate, dirigidas por la unidad de Bomberos de La Paz, debieron suspenderse por la noche debido a las condiciones climáticas adversas y se retomaron durante la mañana del jueves. Tras una operación que, según el coronel Pavel Tovar, demandó cerca de dos horas en un sector de difícil acceso, el cuerpo del turista fue rescatado del fondo del cañadón y trasladado por el equipo a la ciudad.

El operativo de búsqueda contó con la participación de bomberos y rescatistas. “Hemos podido recuperar el cuerpo aproximadamente en una hora y media o dos de trabajo”, precisó el jefe policial. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, tomó el mando de la investigación y continuará con las diligencias para reunir información sobre las circunstancias que llevaron al deceso del turista.

El sector de Milluni y el nevado Huayna Potosí son áreas conocidas por la presencia de lagunas de origen glaciar y circuitos de alta montaña, con caminos frecuentados por turistas y visitantes que realizan excursiones y trekking. Las rutas suelen estar recomendadas para el tránsito con guías de turismo autorizados y en condiciones meteorológicas adecuadas.