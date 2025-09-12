Paro y ruidazo nacional contra el veto de Milei al Garrahan

Los trabajadores del hospital pediátrico lanzaron un plan de lucha para rechazar el veto del Presidente a la Emergencia Pediátrica. “No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud en general y de las infancias", aseguraron.

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro a partir de las 7 con posterior movilización a Plaza de Mayo, y un “ruidazo nacional” a partir de las 20 en rechazo a la decisión “despiadada y cruel” del presidente Javier Milei de vetar la ley que le actualizaba el financiamiento para ese centro de pediatría. “No vamos a dar un paso atrás”, sentenció la asamblea.

La decisión fue anunciada luego de una asamblea en la que por mayoría se votó la intensificación de un plan de lucha en demanda de un “salvataje por parte del gobierno nacional para este hospital que se está hundiendo”, remarcó Norma Lezama, delegada de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT) de esa institución.

Las protestas que tendrán lugar mañana fueron tomadas en solidaridad y en conjunto con el reclamo de los trabajadores y estudiantes de universidades nacionales, a las que el Gobierno también vetó ayer -en la antesala del Día del Maestro- la ley que actualiza los fondos que les gira el Estado nacional.

El plan es el siguiente: Paro a partir de las 7 (con atención de urgencias y servicio activo en Guardia), asamblea desde las 13, movilización por la tarde junto con docentes y estudiantes universitarios, y un “ruidazo nacional” a las 20, del que se podrá participar en balcones, calles o cualquier otro espacio público.

“No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud en general y de las infancias a las que este gobierno odia, maltrata y está dispuesto a pasar por encima”, remarcó Lezama durante un discurso en la puerta del hospital, acompañada por decenas de profesionales y no profesionales.